ФОТОФАКТ. Charlie Hebdo опубликовал карикатуру на теракт в Барселоне

Французский сатирический журнал Charlie Hebdo опубликовал карикатуру, посвященную террористической атаке в Барселоне.

Рисунок изображает белый фургон, у которого помят капот. Рядом с автомобилем, в колеса и крышу которого воткнуты шпага и пики, стоит схватившийся за голову тореадор. Карикатуру сопровождает надпись: "Барселона: безопасность снова под вопросом".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Мать барселонского террориста призвала сына сдаться

Напомним, днем 17 августа автофургон въехал в толпу людей в районе пешеходной улицы Рамбла в Барселоне. Ответственность за теракт взяла террористическая группировка ИГИЛ.

Позже в тот же день аналогичный инцидент произошел в Камбрильсе – в 120 километрах от Барселоны.

По официальным данным, в результате терактов в Испании погибли 15 человек, 130 пострадали.

По информации правоохранителей, в группировку, которая стоит за терактами, входили 12 человек. Четверо из них арестованы, пять были уничтожены после теракта в Камбрильсе. Еще двое, в том числе главный организатор терактов имам Абдельбаки эс-Сати, погибли накануне нападений при взрыве в доме в Альканаре.

Водитель фургона, наехавшего на толпу в Барселоне, 22-летний марокканец Юнес Абуякуб, был ликвидирован в ходе спецоперации в Субиратсе 21 августа.