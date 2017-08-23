Дело о затонувшей подлодке: полиция нашла обезглавленное тело девушки

Сегодня, 05:49

Вероятно, тело принадлежит пропавшей в Дании журналистке

Ким Валль
Ким Валль

Датская полиция нашла обезглавленное тело, которое, как предполагается, может принадлежать журналистке Ким Валль, пропавшей две недели назад, – передает TJ.

В понедельник утром случайный велосипедист обнаружил тело на юго-западной части острова Амагер. Однако точно установить личность тела можно будет только после теста на ДНК.

Ким Валль считалась пропавшей с 11 августа, после того как не вернулась из плавания на самодельной подводной лодке местного изобретателя Питера Мадсена, о котором журналистка готовила материал. Днем ранее Валль и Мадсен вышли из порта, после чего Nautilus затонул у берегов Дании.

Сперва Мадсен заявил, что высадил журналистку в Копенгагене. Однако, потом изменил свои показания, заявив, что журналистка погибла в результате несчастного случая.
Дания, подлодка, подводная лодка, субмарина

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