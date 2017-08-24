Экс-президент Польши Лех Валенса попал в ДТП

Политик и его водитель не пострадали в аварии

В аварию попал экс-президент Польши Лех Валенса. Авария произошла в Гданьске.

Легковой Citroen не пропустил машину Бюро охраны правительства, в которой находился политик.

Лех Валенса и его водитель в столкновении не пострадали. Прибывшие на место происшествия дорожные полицейские пришли к выводу, что виновник ДТП – владелец Citroen.

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Авария произошла недалеко от дома Леха Валенсы. После случившегося Валенса самостоятельно дошел до дома.

Напомним, против Леха Валенсы в Польше сейчас ведется расследование. Его подозревают в даче ложных показаний. Он, в частности, отвергал саму возможность сотрудничества со спецслужбами во времена Польской народной республики.

Валенса сдаваться не намерен. Бывший польский президент утверждает, что у него на руках есть все документы. Например, решения судов о том, что документы по этому делу — подделка. Среди них, например, материалы дела тайного агента, работавшего под псевдонимом Болек. В частности, написанное от руки обязательство о сотрудничестве, подписанное "Лех Валенса — Болек".