Эрдоган посоветовал главе МИД Германии "знать свое место"

Президент Турции резко отреагировал на слова Зигмара Габриэля о вмешательстве в дела страны

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган резко отреагировал на слова главы МИД Германии Зигмара Габриэля о вмешательстве в дела страны и посоветовал ему "знать свое место", передает УНИАН со ссылкой на Reuters.

"Кто ты такой, чтобы разговаривать с президентом Турции? Знай свое место. Сколько тебе лет?" — заявил Эрдоган.

Ранее Эрдоган, призывая не голосовать за партии, дружественные Меркель, заявил, что они являются "врагами Турции". Зигмар Габриэль назвал его слова уникальным актом вмешательства в суверенитет.

Напомним, Эрдоган обвинил Германию в шпионаже.