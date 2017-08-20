Эрдоган посоветовал главе МИД Германии "знать свое место"

Сегодня, 01:15

Президент Турции резко отреагировал на слова Зигмара Габриэля о вмешательстве в дела страны

Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: AFP
Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: AFP

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган резко отреагировал на слова главы МИД Германии Зигмара Габриэля о вмешательстве в дела страны и посоветовал ему "знать свое место", передает УНИАН со ссылкой на Reuters.

"Кто ты такой, чтобы разговаривать с президентом Турции? Знай свое место. Сколько тебе лет?" — заявил Эрдоган.

Ранее Эрдоган, призывая не голосовать за партии, дружественные Меркель, заявил, что они являются "врагами Турции". Зигмар Габриэль назвал его слова уникальным актом вмешательства в суверенитет.

Напомним, Эрдоган обвинил Германию в шпионаже.
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