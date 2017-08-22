Истребители ВВС Дании перехватили российский бомбардировщик: появилось видео

F-16 сопровождали Ту-95, пока он находился в международном воздушном пространстве вблизи Дании, а затем вернулись на свою базу

Истребители ВВС Дании сопроводили российский стратегический бомбардировщик Ту-95 над Балтийским морем вблизи острова Борнхольм. Видео полета обнародувано на странице датских ВВС в Facebook, передает "Европейская правда".

Сообщается, что истребители F-16 сопровождали российский самолет, пока он находился в международном воздушном пространстве вблизи Дании, а затем вернулись на свою базу.

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В сообщении отмечается, что несмотря на большие размеры, бомбардировщик Ту-95 является самым быстрым в мире самолетом с винтовыми двигателями.

Остров Борнхольм хоть и принадлежит Дании, но территориально находится ближе к Швеции.

Ранее сообщалось, что с 31 июля по 6 августа истребители НАТО, выполняющие миссию по контролю за воздушным пространством стран Балтии, восемь раз поднимались для перехвата военных самолетов Российской Федерации в международном воздушном пространстве над Балтийским морем.