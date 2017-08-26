Изобретателя подлодки обвинили в осквернении тела журналистки

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Ранее тело женщины без рук и ног нашли в ходе поисков пропавшей шведской журналистки Ким Валль

Сам Мадсен отрицает убийство и осквернение. Фото из открытых источников
Сам Мадсен отрицает убийство и осквернение. Фото из открытых источников

Датскому изобретателю частной подводной лодки "Наутилус" предъявлено обвинение в надругательстве над телом погибшей шведской журналистки Ким Валль, – передает topnews.

По данным правоохранителей, перед тем, как сбросить ее в воду, он отрубил голову и конечности, а к туловищу привязал кусок металла, чтобы оно ушло ко дну. Сам Мадсен отрицает убийство и осквернение.

Отмечается, что он останется под стражей до 5 сентября. Для продления срока он должен пройти психиатрическую экспертизу.

Ранее тело женщины без рук и ног нашли в ходе поисков пропавшей шведской журналистки Ким Валль. Детективы заявили, что поиски оставшихся частей тела шведской журналистки прекращены. Хотя дайверы продолжают прочесывать район, где была обнаружена субмарина.

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Ким Валль. Фото из открытых источников

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Напомним, журналистка Ким Валль и Петер Мадсен отправились на прогулку на самой большой частной подводной лодке в мире Nautilus 10 августа. Девушка планировала написать статью об этой поездке. Однако ночью субмарина перестала выходить на связь с берегом.

Позднее стало известно, что лодка неожиданно затонула близ Копенгагена на глубине семи метров и что ее хозяина спас экипаж находившейся поблизости яхты. Изобретатель рассказал в тот же день полиции, что места нахождения журналистки он не знает и что он ее высадил на берег через несколько часов после встречи и совместного плавания на субмарине. Уход на дно своей подлодки он пояснил техническими проблемами.

"Наутилус" со дня моря подняли через два дня после произошедшего, осмотрели, но тела журналистки там не нашли. Сам Мадсен находится под арестом до пятого сентября.

По словам его адвоката, инженер настроен на сотрудничество со следствием и, несмотря на сделанное заявление о несчастном случае на борту субмарины, виновным в гибели журналистки себя не считает.
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