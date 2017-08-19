Как Барселона приходит в себя после серии терактов

Нового подозреваемого в совершении теракта ищет полиция Барселоны. Ведь парня, которого считали виновным в наезде на толпу, нашли среди убитых террористов. Людей, раненых в результате атаки, в больнице навестила испанская королевская чета. Усилены ли меры безопасности в центре Барселоны, где случился кровавый наезд – смотрите в сюжете на ТРК "Украина.

Напомним, 17 августа грузовик въехал в толпу людей в районе пешеходной улицы Рамбла в Барселоне. Ответственность за теракт взяло "Исламское государство". Через несколько часов автомобиль въехал в группу людей в Камбрильсе, в 120 километрах от Барселоны, ответственность за этот теракт также взяло ИГИЛ. Кроме того, было найдено тело испанца в автомобиле Ford Focus, он был зарезан неизвестными. Этот автомобиль после теракта в Барселоне совершил наезд на полицейских.

Жертвами серии терактов, по последним данным, стали 15 человек, более 100 пострадали. По данным каталонской полиции, ранения получили граждане 34 государств.

Пять террористов были ликвидированы в Камбрильсе, четверо задержаны, двое предположительно погибли при взрыве в доме в Альканаре, где преступники готовили теракты. Полиция заявляет, что в ячейку входили 12 человек.

Всего среди пострадавших в результате теракта в столице Каталонии значатся граждане 24 стран.