Как Барселона приходит в себя после серии терактов

Вчера, 21:39

Людей, раненых в результате атаки, в больнице навестила испанская королевская чета


Нового подозреваемого в совершении теракта ищет полиция Барселоны. Ведь парня, которого считали виновным в наезде на толпу, нашли среди убитых террористов. Людей, раненых в результате атаки, в больнице навестила испанская королевская чета. Усилены ли меры безопасности в центре Барселоны, где случился кровавый наезд – смотрите в сюжете на ТРК "Украина.

Напомним, 17 августа грузовик въехал в толпу людей в районе пешеходной улицы Рамбла в Барселоне. Ответственность за теракт взяло "Исламское государство". Через несколько часов автомобиль въехал в группу людей в Камбрильсе, в 120 километрах от Барселоны, ответственность за этот теракт также взяло ИГИЛ. Кроме того, было найдено тело испанца в автомобиле Ford Focus, он был зарезан неизвестными. Этот автомобиль после теракта в Барселоне совершил наезд на полицейских.

Жертвами серии терактов, по последним данным, стали 15 человек, более 100 пострадали. По данным каталонской полиции, ранения получили граждане 34 государств.

Пять террористов были ликвидированы в Камбрильсе, четверо задержаны, двое предположительно погибли при взрыве в доме в Альканаре, где преступники готовили теракты. Полиция заявляет, что в ячейку входили 12 человек.

Всего среди пострадавших в результате теракта в столице Каталонии значатся граждане 24 стран.
Испания, Украина, теракт, Барселона, наезд, меры безопасности
Все новости по теме Теракты в мире.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Евросоюз

Полиция нашла пропавшего после теракта в Барселоне мальчика

Вчера, 18:38

Ребенок был в больнице, о его состоянии ничего не сообщается 

Евросоюз

Фото: AFP

В Испании обезврежена совершившая теракты группировка

Вчера, 16:06

В МВД страны пока не обнародовали все подробности 

Украина

Барселону потряс теракт. Фото: AFP

МИД просит украинцев быть осторожными в Испании

Вчера, 15:35

В украинском ведомстве призвали граждан иметь при себе оригиналы паспортных документов

Евросоюз

Угрозы террористов держат в напряжении Европу

Вчера, 12:44

Теракты, резня и нападения заставили усилить меры безопасности в европейских городах 

Теракты в мире

Фото: AFP

Отец совершившего наезд в Испании террориста рассказал о сыне

Вчера, 09:59

В результате терактов в Испании погибли 15 человек, 130 пострадали

Евросоюз

Место теракта в Барселоне. Фото: AFP

Теракт в Барселоне: люди в панике разбегались и прятались в магазинах

Вчера, 07:41

Сразу после теракта на месте произошедшего появилась полиция, "скорые" и вертолеты, рассказала крымчанка, оказавшаяся поблизости

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования