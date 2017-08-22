Мощное землетрясение в Италии: появились первые фото и видео

В сети появились фото и видео последствий мощного землетрясения на итальянском острове Искья.

Напомним, по данным Национального института геофизики и вулканологии Италии (Ingv), землетрясение магнитудой 3,6 произошло в 20:58 по местному времени. Его эпицентр находился в непосредственной близости от западного побережья острова Искья в море на глубине примерно 10 километров.