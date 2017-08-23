МВД Британии по ошибке призвало граждан ЕС покинуть страну

Министерство внутренних дел Британии по ошибке разослало десяткам граждан государств ЕС письма с призывом покинуть страну, передает телеканал "112 Украина" со ссылкой на Reuters.

Гражданам стран ЕС было отправлено около сотни писем, в которых говорилось, что они должны уехать из Британии согласно иммиграционному законодательству.

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"Ограниченное количество писем было разослано ошибочно, мы срочно изучаем, почему это случилось. Мы контактируем со всеми, кто получил такое письмо, и объясняем, что его можно проигнорировать", – заявила пресс-секретарь британского министерства внутренних дел.

Пресс-секретарь ведомства добавила, что права граждан ЕС, которые проживают в Соединенном Королевстве, остаются неизменными.

Ошибка британского МВД является особенно неудобной на фоне переговоров по Brexit. Права граждан Евросоюза в Великобритании являются одним из трех ключевых вопросов, которые блок хочет решить, прежде чем начать обсуждение будущих отношений между Британией и ЕС.

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Пока договоренность относительно защиты прав граждан между Брюсселем и Лондоном не достигнута.

Стоит отметить, что хотя официальный выход Великобритании из состава ЕС запланирован на 29 марта 2019 года, стране какое-то время еще придется нести финансовое бремя из-за ряда долгосрочных программ, в которых она обязалась участвовать ранее.

Ранее в Еврокомиссии (ЕК) приняли к сведению просьбу Великобритании о том, чтобы предусмотреть период временного таможенного союза с ЕС после Brexit, а также пожелания Лондона относительно будущих торговых отношений сторон.