Названа дата проведения саммита "Восточного партнерства"

Саммит "Восточного партнерства" пройдет в Брюсселе 24 ноября. Об этом сообщил глава представительства Украины при ЕС Николай Точицкий.

"Саммит пройдет 24 ноября в Брюсселе", – заявил посол.

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Как известно,"Восточное партнерство" является политикой Евросоюза, имеет целью укрепление отношений с восточными соседями ЕС – Арменией, Азербайджаном, Беларусью, Грузией, Молдовой и Украиной.

Напомним, ранее Украина, Грузия и Молдова договорились активизировать повестку дня саммита "Восточного партнерства".



