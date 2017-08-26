Названа дата проведения саммита "Восточного партнерства"

Сегодня, 00:15

Саммит пройдет в Брюсселе 24 ноября

Саммит пройдет в Брюсселе 24 ноября. Фото: nahnews.org
Саммит пройдет в Брюсселе 24 ноября. Фото: nahnews.org

Саммит "Восточного партнерства" пройдет в Брюсселе 24 ноября. Об этом сообщил глава представительства Украины при ЕС Николай Точицкий.

"Саммит пройдет 24 ноября в Брюсселе", – заявил посол.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Как известно,"Восточное партнерство" является политикой Евросоюза, имеет целью укрепление отношений с восточными соседями ЕС – Арменией, Азербайджаном, Беларусью, Грузией, Молдовой и Украиной.

Напомним, ранее Украина, Грузия и Молдова договорились активизировать повестку дня саммита "Восточного партнерства".
брюссель, ЕС, саммит, дата, восточное партнерство
Источник:

Интерфакс-Украина

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Россия

Сергей Лавров. Фото: AFP

Лавров попросил Запад не ставить Украину перед выбором

14 Июля, 08:59

Глава российского МИД намекнул на вред программы "Восточное партнерство"

Политика

Фото: nahnews.org

У ЕС должен быть новый подход к Украине в рамках "Восточного партнерства" - Климкин

17 Мая, 20:29

Киев будет инициировать дифференцированный подход к себе внутри проекта, заявил глава МИД

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования