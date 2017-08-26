Названа дата проведения саммита "Восточного партнерства"
Саммит пройдет в Брюсселе 24 ноября
Саммит "Восточного партнерства" пройдет в Брюсселе 24 ноября. Об этом сообщил глава представительства Украины при ЕС Николай Точицкий.
"Саммит пройдет 24 ноября в Брюсселе", – заявил посол.
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Как известно,"Восточное партнерство" является политикой Евросоюза, имеет целью укрепление отношений с восточными соседями ЕС – Арменией, Азербайджаном, Беларусью, Грузией, Молдовой и Украиной.
Напомним, ранее Украина, Грузия и Молдова договорились активизировать повестку дня саммита "Восточного партнерства".
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