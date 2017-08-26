Неизвестный с ножом напал на полицейских у Букингемского дворца

Сегодня, 00:33

Врачи оказали пострадавшим помощь на месте

Неизвестный с ножом напал на полицейских у Букингемского дворца, фото rusvesna.su
Неизвестный с ножом напал на полицейских у Букингемского дворца, фото rusvesna.su

Двое полицейских пострадали в результате нападения неизвестного с ножом на улице Мэлл вблизи Букингемского дворца в Лондоне. Об этом говорится на сайте лондонской полиции.

Сообщается, что двое стражей порядка обратили внимание на мужчину с ножом, в ходе задержания преступник нанес им легкие ранения рук. Врачи оказали пострадавшим помощь на месте, полицейские от госпитализации отказались.

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Больше никто в результате инцидента не пострадал.

Ранее 25 августа вооруженный ножом мужчина напал на военный патруль в столице Бельгии Брюсселе, есть пострадавшие. Инцидент произошел на бульваре Эмиль Жакман в центре города. Солдаты получили ранения рук и лица, их жизнь вне опасности. По информации СМИ, напавший — выходец из Сомали примерно 30 лет. Сообщается, что перед нападением он кричал "Аллах акбар". Преступник доставлен в больницу в тяжелом состоянии.
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Источник:

Lenta.ru

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