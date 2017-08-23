Отравленное химикатами мясо добралось до Польши

Сегодня, 14:37

Птицу, отравленную инсектицидом финпронилом, обнаружили на предприятиях в ряде польских городов


Ядовитая курятина уже в Польше – зараженное химикатами мясо завезли туда из Германии, причем норма содержания инсектицида была превышена в три раза.

Птицу, отравленную инсектицидом финпронилом, обнаружили на предприятиях в Гданьске, Гдыне и Новом-Двуре-Мазовецком. На данный момент изъяли 5 тыс. испорченных бройлеров.

Напомним, скандал с курятиной, которую обрабатывали химикатом против клещей, разгорелся в Европе 3 августа. Тогда с голландской фермы в 12 стран ЕС попали опасные куриные яйца и продукты из них. Теперь появились и сообщения о ядовитом мясе птицы на прилавках магазинов.
Польша, мясо, химикаты, яйца, курятина, финпронил
Источник:

"Сегодня"

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