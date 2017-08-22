После землетрясения в Италии из-под обломков дома спасли троих детей

Сегодня, 10:06

Поисково-спасательная операция в пострадавших районах продолжается

В Италии произошло землетрясение. Фото: AFP
В Италии произошло землетрясение. Фото: AFP

На итальянском острове Искья, пострадавшем от землетрясения, продолжается разбор завалов. Из-под обломков трехэтажного дома в местечке Казамиччола-Терме были спасены трое детей — Паскуале, Чиро и Маттия Тоскано. Операция по их извлечению из-под завалов длилась пять часов.

Спасенных детей приветствовали радостными криками и аплодисментами. Ранее из-под обломков полностью разрушенного здания спасатели извлекли выживших — мужчину и женщину, а затем – еще одного мужчину, отца детей — Алессандро Тоскано. Затем нашли тело погибшей женщины.

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Напомним, землетрясение произошло вечером 21 августа. Его магнитуда составила 4,0. Затем последовали 14 афтершоков. От стихии пострадали два города на севере острова Искья — Казамиччола-Терме и Лакко-Амено. Погибли два человека, пострадали 26, причем двое получили тяжелые травмы.

На Искью перебрасываются спецподразделения службы Гражданской обороны. Также туда направлены кинологи с собаками, обученными находить людей в завалах. Все пострадавшие будут доставляться в больницу на вертолетах.

Остров не в первый раз страдает от землетрясения. Более 100 лет назад он уже побывал под ударом стихии, и последствия были гораздо более страшными. В 1883 году в результате мощного землетрясения было разрушено местечко Казамиччола, погибли 2313 жителей.
Италия, дети, землетрясение, спасатели, травмы
Источник:

РИА Новости

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