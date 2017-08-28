Россия может вмешаться в немецкие выборы – спецслужба

Сегодня, 11:36

При этом глава спецслужбы не уверен, будет ли у Кремля интерес к вмешательству в выборы в Бундестаг

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Немецкая спецслужба предостерегает, что у России есть возможности для проведения кампании по дезинформации во время выборов в Бундестаг. Об этом заявил глава ведомства по охране конституции Германии Ханс-Георг Маасен, сообщает Welt.

"Мы считаем, что Россия способна начать дезинформационные кампании в связи с выборами в Бундестаг", – сказал Маассен.

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При этом Маасен отметил, что все еще не знает, вписываются ли такие меры "в нынешнюю политическую программу Кремля".

Маасен предполагает, что, возможно, у Кремля не будет интереса к дальнейшему напряжению отношений с Германией.

Как известно, выборы в Бундестаг пройдут в Германии 24 сентября.

Напомним, в 2017 году США поставили рекорд по поимке российских хакеров – увеличение количества арестов было обусловлено прорывом в расследовании вмешательства в президентские выборы в США.
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