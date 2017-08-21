Сербия объяснила неожиданный отзыв дипломатов из Македонии

Президент страны говорит, что ситуация с дипломатами прояснится в ближайшие 10 дней

Сербские дипломаты были отозваны из посольства в Скопье из-за наличия у разведки Сербии информации о готовящейся операции спецслужб против отдельных органов и институций Сербии.

Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич, сообщает телерадиокомпания РТС.

"Мы получили от компетентных разведывательных служб достаточные доказательства того, что против отдельных органов и институций Сербии готовится разведывательная операция", – сказал Вучич.

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"От нас зависит, насколько наши люди будут готовы, возможно, будут изменения в составе посольства. Это нужно для защиты дружбы между сербами и македонцами, чтобы приспособиться к другим условиям, о которых мы не знали еще несколько месяцев назад", – добавил президент.

По словам президента, ситуация с сербскими дипломатами прояснится в ближайшие 10 дней.

Ранее сообщалось, что Сербия неожиданно отозвала своих дипломатов из Македонии.