Штайнмайер сделал серьезное предупреждение Москве

Сегодня, 12:31

По его словам, российское руководство совершенно сознательно формирует образ своей страны посредством отмежевания ее от Запада

Франк-Вальтер Штайнмайер. Фото: AFP
Франк-Вальтер Штайнмайер. Фото: AFP

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер предостерегает Москву от усиления напряженности в отношениях с Западом и конфронтации с ним. Об этом говорится в речи, с которой германский политик выступит в среду, 23 августа, в столице Эстонии Таллине, передает Deutsche Welle со ссылкой на dpa. 

"Того, кто нарушает международное право, ставит под угрозу институты мира, ждет наш совместный отпор", – подчеркивается в тексте выступления, приуроченного к 78-й годовщине подписания "пакта Молотова-Риббентропа".

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"Мы видим, что, в первую очередь, российское руководство совершенно сознательно формирует образ своей страны посредством отмежевания ее от Запада, противопоставления ему", – подчеркивает Штайнмайер.

Ранее Франк-Вальтер Штайнмайер предостерег Россию от попыток вмешаться в выборы в Бундестаг.
Россия, Германия, евросоюз, штайнмайер

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