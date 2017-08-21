Суд в Польше вынес приговор радикалам, напавшим на украинцев

Вчера, 18:01

Обвиняемым назначили штрафы и общественные работы

Фото: volga.news
Фото: volga.news

Суд Перемышля решил ограничить свободу 20 лицам, которые в июне 2016 года препятствовали в Перемышле проведению церковного шествия украинцев.

Об этом сообщила пресс-секретарь Окружной прокуратуры в Перемышле Марта Пентковская, передает "Польское радио".

"Районный суд в Перемышле приговорил обвиняемых к наказанию от четырех до 10 месяцев ограничения свободы, заключающемуся во взыскании 20% от заработной платы или привлечении к неоплачиваемому общественно полезному труду", – говорится в сообщении.

Так, обвиняемым, которые работают, суд установил штрафные санкции, которые заключаются во взыскании 20% от их месячной зарплаты в пользу Фонда помощи пострадавшим и постпенитенциарной помощи. Тех, кто не работает, суд распорядился привлечь к 30-часовому ежемесячному неоплачиваемому, контролируемому общественно полезному труду.

Ранее сообщалось, что в польском Гданьске трое пьяных мужчин напали на 24-летнего украинца, работавшего в местном кебаб-кафе, из-за его национальности. В результате чего пострадавший был доставлен в больницу с ранением головы и руки.
Польша, суд, украинцы, приговор, санкции

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