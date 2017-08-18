Теракты в Испании: появилось видео с несущимся микроавтобусом

18 Августа 2017, 19:31

На записи, сделанной из Музея эротики, который расположен на бульваре Ла Рамбла, где произошел теракт, видно как люди разбегаются от белого микроавтобуса


Испанские СМИ обнародовали видео наезда микроавтобуса на пешеходов на туристической улице Барселоны. Видео с камер наблюдения обнародовано изданием El Pais, передает "Украинская правда".

На записи, сделанной из Музея эротики, который расположен на бульваре Ла Рамбла, где произошел теракт, видно как люди разбегаются от белого микроавтобуса, который на большой скорости едет по улице.

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Накануне днем в туристическом центре Барселоны, в районе пешеходной улицы Рамбла фургон въехал в толпу людей. Погибли 13 человек, более 100 получили ранения.

Через несколько часов еще один фургон въехал в группу людей в Камбрильсе, в 120 километрах от Барселоны, пострадали семь человек, в том числе полицейский, четыре террориста с поясами шахида были ликвидированы, пятый был ранен и скончался позднее.

Одни из пострадавших сегодня скончался в больнице.

Как сообщается, в результате терактов в Барселоне и Камбрильсе погибли или получили ранения граждане 34 стран.
Испания, теракт, Барселона, Камбрильс

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