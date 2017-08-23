В Дании раскрыли шокирующие детали дела с обезглавленной журналисткой

Полиция Копенгагена раскрыла новые подробности по делу о гибели шведской журналистки Ким Валль после того, как выяснилось, что найденное тело принадлежит именно ей. Об этом пишет The Copenhagen Post.

По словам следователя Йенса Меллера, в подлодке, после прогулки на которой Валль пропала, обнаружена кровь журналистки. Также он рассказал, что тело, у которого отсутствует голова и конечности, было утяжелено, к нему привязали некие металлические объекты.

Меллер добавил, что на туловище есть повреждения, полученные после смерти женщины — как будто пытались "выпустить весь воздух", чтобы тело оставалось под водой.

Издание пишет, что пока полиция ищет другие части тела Валль, обвиняемый в ее убийстве изобретатель Петер Мадсен продолжает настаивать на версии с несчастным случаем.

Помогавший ему строить подлодку Йенс Фалькенберг отметил, что такой вариант действительно возможен. Он предположил, что журналистка могла поскользнуться на лестнице и разбить голову о ручку двери.

По данным The Copenhagen Post, есть и другая теория: женщина была убита потому, что она работала над историей, в которой фигурировал Мадсен и которая касалась контрабанды наркотиков. Источник газеты рассказывал, что раньше Валль писала о торговле кокаином в Южной и Северной Америке, а также о том, что субмарины часто используют для его перевозки.

Подлодка "Наутилус" с Мадсеном и Валль на борту вышла в море 10 августа вечером. Ранним утром следующего дня субмарину начали разыскивать. После нескольких часов поиска в первой половине дня спасатели сообщили, что подлодку, наконец, нашли и установили контакт с Мадсеном.

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Однако позднее стало известно, что лодка неожиданно затонула близ Копенгагена на глубине семи метров и что ее хозяина спас экипаж находившейся поблизости яхты. Изобретатель рассказал в тот же день полиции, что места нахождения журналистки он не знает и что он ее высадил на берег через несколько часов после встречи и совместного плавания на субмарине. Уход на дно своей подлодки он пояснил техническими проблемами.

"Наутилус" со дня моря подняли через два дня после произошедшего, осмотрели, но тела журналистки там не нашли. Сам Мадсен находится под арестом до пятого сентября.

По словам его адвоката, инженер настроен на сотрудничество со следствием и, несмотря на сделанное заявление о несчастном случае на борту субмарины, виновным в гибели журналистки себя не считает.