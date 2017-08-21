В Гданьске пьяные поляки избили украинца

Сегодня, 15:24

Нападавших ненадолго смог остановить случайный прохожий, применивший против агрессоров слезоточивый газ

Кебаб-бар, в котором работает пострадавший украинец. Фото: Fot. paw
Кебаб-бар, в котором работает пострадавший украинец. Фото: Fot. paw

В польском Гданьске трое пьяных мужчин напали на 24-летнего украинца, работавшего в местном кебаб-кафе, из-за его национальности, в результате чего он был доставлен в больницу с ранением головы и руки. Об этом сообщает "112 Украина" со ссылкой на Gazeta Wyborcza.

Издание отмечает, что нетрезвая компания зашла в кафе перед его закрытием, и 24 летний сотрудник, гражданин Украины, сказал, что бар закрывается.

"Услышав иностранный язык мужчина вдруг начал спрашивать нашего коллегу: "Откуда ты?" – рассказал Руслан, владелец бара.

"Когда тот сказал, что из Украины, то мужчина спросил: "А знаешь, что твой дед сделал с моей бабушкой?". Затем он дважды толкнул сотрудника и ударил его в лицо. Далее они вышли из помещения, и к избиению присоединились еще двое. Они били одного втроем", – добавил Руслан.

Нападавших ненадолго смог остановить случайный прохожий, применивший против агрессоров слезоточивый газ. Украинец успел спрятаться и закрыться в баре. Мужчины начали бить окна и пытались влезть внутрь через окно. К счастью, украинец уже вызвал охранников, а те сообщили в полицию.

На месте задержаны трое злоумышленников в возрасте от 21 до 28 лет. Агрессивно настроенные мужчины были навеселе.

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"Им предъявлено обвинение в избиении на национальной почве и причинении вреда здоровью", – сообщили в районной прокуратуре Гданьска.

За избиение на национальной почве согласно польскому законодательству может грозить до 5 лет лишения свободы. Однако всех троих отпустили – над ними установлено полицейское наблюдение и наложен запрет приближаться к жертве. Только один из подозреваемых признался в избиении и все объяснил. По словам следователей, задержание в этом случае не было оправдано.

Ранее сообщалось, что в Польше в течение 12 и 13 августа задержали 21 гражданина Украины за нарушение правил пребывания в стране.
Польша, Украина, украинцы, нападение

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