В Германии перевернулся автобус с иностранцами: более 40 пострадавших
Автобус перевозил рабочих из Румынии
Возле немецкого города Оснабрюк перевернулся пассажирский автобус, в результате чего пострадали 44 человека. В основном в автобусе находились женщины из Румынии, работавшие на сборе урожая, сообщает Süddeutsche Zeitung.
По данным полиции, шесть человек получили тяжелые ранения. Всего госпитализировано 28 человек.
#Bus-Unfall in Bohmte, NDS: 44 Insassen verletzt, davon 6 schwer. Wohl v.a. #Erdbeer-Pflückerinnen aus Rumänien. @Polizei_OS @lkosnabrueck pic.twitter.com/bcgQqZepoY— NDR Reporter (@NDRreporter) 23 августа 2017 г.
По предварительной информации, водитель потерял контроль над управлением на перекрестке с круговым движением из-за технической неисправности. Предположительно, у автобуса отказали тормоза.
Ранее в турецкой Анталье перевернулся автобус с туристами, более 20 человек получили ранения.
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