В Германии перевернулся автобус с иностранцами: более 40 пострадавших

Возле немецкого города Оснабрюк перевернулся пассажирский автобус, в результате чего пострадали 44 человека. В основном в автобусе находились женщины из Румынии, работавшие на сборе урожая, сообщает Süddeutsche Zeitung.

По данным полиции, шесть человек получили тяжелые ранения. Всего госпитализировано 28 человек.

По предварительной информации, водитель потерял контроль над управлением на перекрестке с круговым движением из-за технической неисправности. Предположительно, у автобуса отказали тормоза.

Ранее в турецкой Анталье перевернулся автобус с туристами, более 20 человек получили ранения.