В Нидерландах осудили женщину из-за угроз премьеру

Вчера, 23:35

Женщина приговорена к 40 часам общественных работ

Марк Рютте, фото AFP
Марк Рютте, фото AFP

В Нидерландах суд приговорил 47-летнюю женщину к 40 часам общественных работ из-за угроз премьер-министру страны в посте на Facebook, передает телеканал "112 Украина" со ссылкой The Associated Press.

Гаагский районный суд заявил в среду, 23 августа, что женщина из Лейдена разместила изображение премьер-министра страны Марка Рютте с петлей вокруг шеи.

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Фамилию женщины не разглашают.

Подытоживая вердикт, судья указал в заявлении, что "такая угроза смерти неприемлема".

Ранее неизвестный сообщил правоохранительным органам, что на президента Украины Петра Порошенко во время поездки в Харьковскую область якобы готовилось покушение. 
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