В Нидерландах осудили женщину из-за угроз премьеру
Женщина приговорена к 40 часам общественных работ
В Нидерландах суд приговорил 47-летнюю женщину к 40 часам общественных работ из-за угроз премьер-министру страны в посте на Facebook, передает телеканал "112 Украина" со ссылкой The Associated Press.
Гаагский районный суд заявил в среду, 23 августа, что женщина из Лейдена разместила изображение премьер-министра страны Марка Рютте с петлей вокруг шеи.
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Фамилию женщины не разглашают.
Подытоживая вердикт, судья указал в заявлении, что "такая угроза смерти неприемлема".
Ранее неизвестный сообщил правоохранительным органам, что на президента Украины Петра Порошенко во время поездки в Харьковскую область якобы готовилось покушение.
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