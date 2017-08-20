В Португалии разбился вертолет во время тушения пожара

На севере Португалии во время тушения лесных пожаров разбился самолет, в результате чего погиб пилот. Об этом сообщает 112.ua со ссылкой на Reuters.

"Вертолет попал в высоковольтные провода и разбился. После крушения, он загорелся, что привело к смерти пилота, который был единственным человеком на борту", – заявил на брифинге командующий гражданской обороной Руи Эстевис.

Инцидент произошел в районе Каштру-Дайри, в 320 км к северо-востоку от Лиссабона.

Напомним, в конце июля сообщалось, что в центральных регионах Португалии вспыхнули новые лесные пожары. Позже власти страны обратились с просьбой о помощи в тушении лесных пожаров к европейским странам.