В Роттердаме отменили концерт американской рок-группы из-за угрозы теракта
Полиция отменила концерт по рекомендации испанских правоохранителей
В Роттердаме в Нидерландах полиция отменила концерт американской рок-группы Allah-Las из-за угрозы теракта, передает телеканал "112 Украина" со ссылкой на Reuters.
Место проведения концерта был оцеплен полицией. Около концертного зала был обнаружен автобус с газовыми баллонами и испанскими номерами. На месте работают сотрудники спецслужб в бронежилетах.
Мэр Роттердама сообщил, что водителя автобуса доставили на допрос в полицию.
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В полиции города рассказали, что отменили концерт рок-группы по рекомендации испанских правоохранителей.
Как сообщалось, 17 августа фургон въехал в толпу людей в туристическом центре Барселоны — в районе пешеходной улицы Рамбла. Ответственность за теракт взяло на себя "Исламское государство". Через несколько часов фургон въехал в группу людей в Камбрильсе в 120 км от Барселоны. Четыре террориста были ликвидированы, пятый был ранен и скончался позже.
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