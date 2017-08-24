В Роттердаме отменили концерт американской рок-группы из-за угрозы теракта

Сегодня, 00:53

Полиция отменила концерт по рекомендации испанских правоохранителей

В Роттердаме отменили концерт американской рок-группы из-за угрозы теракта, фото Twitter
В Роттердаме отменили концерт американской рок-группы из-за угрозы теракта, фото Twitter

В Роттердаме в Нидерландах полиция отменила концерт американской рок-группы Allah-Las из-за угрозы теракта, передает телеканал "112 Украина" со ссылкой на Reuters.

Место проведения концерта был оцеплен полицией. Около концертного зала был обнаружен автобус с газовыми баллонами и испанскими номерами. На месте работают сотрудники спецслужб в бронежилетах.

Мэр Роттердама сообщил, что водителя автобуса доставили на допрос в полицию.

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В полиции города рассказали, что отменили концерт рок-группы по рекомендации испанских правоохранителей.

Как сообщалось, 17 августа фургон въехал в толпу людей в туристическом центре Барселоны — в районе пешеходной улицы Рамбла. Ответственность за теракт взяло на себя "Исламское государство". Через несколько часов фургон въехал в группу людей в Камбрильсе в 120 км от Барселоны. Четыре террориста были ликвидированы, пятый был ранен и скончался позже.
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