Во Франции из-за вооруженного мужчины полиция эвакуировала людей с вокзала

Полиция эвакуировала людей и полностью окружила здание железнодорожного вокзала в городе Ним на юге Франции из-за сообщения о вооруженном мужчине в его здании, передает УНН со ссылкой на Midi Libre.

По данным издания, тревога на вокзале была поднята в 21:15 по местному времени.

Отмечено, что очевидец сообщил сотрудникам правоохранительных органов, которые дежурили на вокзале, что видел одного или нескольких вооруженных людей. После этого полицейские дали приказ эвакуировать вокзал и провести проверку здания. .

Напомним, ранее в Париже из-за пассажира с "сувениром" эвакуировали вокзал.