Во Франции из-за вооруженного мужчины полиция эвакуировала людей с вокзала

Сегодня, 02:07

Пока вокзал полностью закрыт для посетителей

Эвакуация пассажиров. Иллюстрация: Twitter/Lizzie Hill
Эвакуация пассажиров. Иллюстрация: Twitter/Lizzie Hill

Полиция эвакуировала людей и полностью окружила здание железнодорожного вокзала в городе Ним на юге Франции из-за сообщения о вооруженном мужчине в его здании, передает УНН со ссылкой на Midi Libre.

По данным издания, тревога на вокзале была поднята в 21:15 по местному времени.

Отмечено, что очевидец сообщил сотрудникам правоохранительных органов, которые дежурили на вокзале, что видел одного или нескольких вооруженных людей. После этого полицейские дали приказ эвакуировать вокзал и провести проверку здания. .

Напомним, ранее в Париже из-за пассажира с "сувениром" эвакуировали вокзал.
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