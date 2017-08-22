Волкер и Грибаускайте обсудили ситуацию на Донбассе

Вчера, 17:49

Президент Литвы и американский дипломат сошлись во мнении, что санкции против России нужно сохранять в силе

Волкер и Грибаускайте ждут от РФ выполнения минских соглашений. Фото: AFP
Волкер и Грибаускайте ждут от РФ выполнения минских соглашений. Фото: AFP

Во время своего визита Литву спецпредставитель США Курт Волкер провел встречу с президентом этой страны Далей Грибаускайте, во время которой говорили об Украине, сообщает пресс-служба главы литовского государства.

Собеседники обсудили выполнение Минских соглашений и поддержка проводимых Украиной реформ.

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"Украине необходима международная поддержка в условиях продолжающейся оккупации Крыма и российской агрессии в Донбассе. Особенно важно, чтобы введенные США и Евросоюзом санкции против России оставались в силе до тех пор, пока Минские соглашения не будут полностью выполнены, а Крым не будет возвращен Украине", – говорится в сообщении.

Как сообщалось, Волкер назвал первый шаг к урегулированию конфликта на Донбассе. По его словам, в первую очередь нужно прекратить огонь.
Россия, Литва, Донбасс, санкции, грибаускайте, минские соглашения, Волкер
Автор:

Сергей Мартынец

Источник:

"Сегодня"

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