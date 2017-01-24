Европейская служба внешних связей назвала главную "цель" российской пропаганды в ЕС

Пропаганда в России, как подчеркивают эксперты, является не каким-то нишевым феноменом – ей предоставляется лучшее эфирное время в основных новостных программах

Рабочая группа East StratCom Task Force Европейской службы внешних связей (EEAS) считает, что Россия может повлиять на предстоящие выборы в европейских странах, пишет Маркус Бекер на страницах немецкого журнала Der Spiegel, передает Inopressa.

"Существует большая вероятность, что Россия попытается повлиять на выборы в европейских странах аналогично тому, как она это сделала в США", – заявил представитель EEAS со ссылкой на доклад East StratCom Task Force.

В нем говорится, что в настоящее время "ведется невероятно обширная, как минимум частично организованная кампания против Евросоюза, его политиков и его принципов. Излюбленным объектом нападок является канцлер Германии Ангела Меркель: ее подвергают настоящей "бомбардировке" из-за ее миграционной политики и приверженности санкциям против России".

Пропаганда, продолжил сотрудник EEAS, является "частью государственной политики" России и ее "военным инструментом": "Кремль напрямую контролирует СМИ и ежедневно указывает журналистам, о чем им можно сообщать, а о чем нет". В докладе говорится, что "журналисты, сообщавшие, что на востоке Украины нет российских солдат, что Россия является единственной силой, борющейся в Сирии с "Исламским государством" (запрещено в РФ – Ред.) и при этом не совершает каких-либо военных преступлений, были награждены за свою работу".

Также российская сторона по возможности пытается "переписать историю Второй мировой войны, распространяет теории заговора, в том числе о катастрофе малайзийского пассажирского лайнера, а иногда тиражирует "просто смешную ложь", к примеру, о запрещении в ЕС снеговиков якобы из-за их расистской направленности". Цель подобной деятельности, как говорится в документе, всегда "одна – посеять раздор и расколоть общество".

Пропаганда в России, как подчеркивают эксперты, является "не каким-то нишевым феноменом – ей предоставляется лучшее эфирное время в основных новостных программах", передает газета.

Ранее сообщалось, что представительство ЕС в Украине создало инструкцию по определению прокремлевских ботов в соцсетях.

В видео представлены четыре шага, которые нужно выполнить: идентифицировать тролля, изучить историю вопроса, обозначить и игнорировать его.

Также уточняется, что признаками тролля могут быть комментарии длиннее четырех строк, комментарии, не относящиеся к обсуждаемой теме, оскорбления и агрессивное поведение, а также грамматические ошибки.