ExxonMobil хочет возобновить сотрудничество с "Роснефтью" в Черном море

Сегодня, 11:05

Нефтяной гигант хочет добиться снятия санкций с российской компании, сообщают в СМИ

ExxonMobil хочет вернуться в Черное море. Фото из открытых источников
ExxonMobil хочет вернуться в Черное море. Фото из открытых источников

Американский нефтяной гигант ExxonMobil хочет возобновить сотрудничество с российской компанией "Роснефть", на которую власти США наложили санкции из-за оккупации Россией Крыма. Об этом пишет TheWallStreetJournal со ссылкой на источник, знакомый с вопросом, передает "Апостроф".

Так, американская компания обратилась в Министерство финансов США с инициативой отменить санкции против "Роснефти", что позволит ExxonMobil остаться участником по разведке нефтяных месторождений в Черном море.

Нефтяной концерн хочет и дальше предоставлять "Роснефти" современные технологии бурения, а также использовать их для разработки месторождений в арктическом регионе, Сибири и на черноморском шельфе.

На данный момент санкции, которые США наложили за аннексию Крыма на ряд российских компаний, в том числе и "Роснефть", ставят под угрозу планы ExxonMobil в Черном море, что может привести к потерям в миллиард долларов.

По данным издания, ExxonMobil просит правительство США сделать для нее исключение из режима санкций с конца 2015 года. Компания заявляет, что потеряет права на разведку месторождений на Черном море, если для нее не будет сделано исключений, поскольку это ставит компанию в неравные условия с ее иностранными конкурентами, не обремененными такими ограничениями.
США, Черное море, санкции, ExxonMobil, Роснефть

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