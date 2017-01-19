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"Эйфория сменилась скепсисом": у Кремля меняются ожидания по поводу политики Трампа – Bloomberg http://www.segodnya.ua/img/article/7897/90_main.1484827601.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7897/90_tn.1484827601.jpg Мир Изначальная эйфория от победы Дональда Трампа в РФ сменилась скепсисом, пишет издание

"Эйфория сменилась скепсисом": у Кремля меняются ожидания по поводу политики Трампа – Bloomberg

Сегодня, 14:06

Изначальная эйфория от победы Дональда Трампа в РФ сменилась скепсисом, пишет издание

Дональд Трамп. Фото: AFP
Дональд Трамп. Фото: AFP

По данным издания, в Кремле уже не так уверены, что отношения с США при Трампе удастся улучшить в короткие сроки. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на нескольких высокопоставленных чиновников в России.

"Изначальная эйфория по поводу того, что в Белом доме появится поклонник Владимира Путина, в Кремле сменилась на скептицизм", — сообщает издание.

Причиной для этого стали некоторые заявления избранного президента Соединенных Штатов: в частности, его слова о необходимости укреплять американский ядерный потенциал, а также недавнее интервью европейским СМИ, в котором Трамп увязал возможное ослабление санкций против России с переговорами о разоружении.

"Есть заметный сдвиг в плане ожиданий от Трампа в Кремле", — цитирует издание директора близкого к Кремлю Центра политической конъюнктуры Алексея Чеснакова.

"Российское руководство теперь отчетливо видит, что восстановление отношений будет непростым", — добавил Чеснаков.

Во время предвыборной кампании в США Трамп по-разному прогнозировал свои отношения с Россией.

Так, 8 сентября 2016 года Трамп предположил, что у него будут "очень, очень хорошие отношения с Путиным".

Тремя месяцами ранее кандидат от Республиканской партии в интервью сказал: "Я думаю, что у меня будут хорошие отношения с Россией, но, возможно, будет не так. А то, что Путин говорил обо мне хорошие вещи, не означает, что это поможет ему на переговорах. Да в конечном счете никак не поможет".

На пресс-конференции, которую Трамп собрал 11 января 2017 года, он напомнил о том, что собирается проводить жесткую внешнюю политику.

"Если Путину (президенту РФ Владимиру Путину – Ред.) нравится Дональд Трамп, то я считаю, что это актив, а не пассив", – заявил Трамп, добавив, что он не будет "менее жетским" по отношению к Путину, чем была бы на президентском посту Хилари Клинтон.

Газета The Washington Post на своем сайте опубликовала статью Дэвида Филипова о том, что Россия больше не ожидает перезагрузки отношений с Соединенными Штатами.

Напомним, ранее глава комитета верхней палаты парламента РФ по обороне и безопасности Франц Клинцевич подытожил ожидания Москвы от двусторонних отношений с США.

"Россия не ждет услуг от 45-го президента США. Это процесс, который будет проходить постепенно, даже в лучшем случае", – сказал он.
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Источник:

РБК

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