Facebook прокомментировал скандал с "убийством в онлайне"

Сегодня, 12:06

Представители соцсети уверены, что видео было опубликовано позднее, чем снято

Facebook отреагировал на трансляцию убийства в соцсети
Facebook отреагировал на трансляцию убийства в соцсети

Злоумышленник из Кливленда опубликовал видео убийства после совершения преступления, а не во время. Об этом заявила администрация Facebook, передает Associated Press.

Стив Стивенс в день убийства действительно транслировал видео онлайн, однако не во время преступления, указывают сотрудники социальной сети.

Напомним, полиция разыскивает Стива Стивенса по подозрению в убийстве 74-летнего мужчины, которое было показано с помощью сервиса Facebook Live.

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Стивенc на видео также признался в убийствах еще нескольких человек.
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