Facebook прокомментировал скандал с "убийством в онлайне"
Представители соцсети уверены, что видео было опубликовано позднее, чем снято
Злоумышленник из Кливленда опубликовал видео убийства после совершения преступления, а не во время. Об этом заявила администрация Facebook, передает Associated Press.
Стив Стивенс в день убийства действительно транслировал видео онлайн, однако не во время преступления, указывают сотрудники социальной сети.
Напомним, полиция разыскивает Стива Стивенса по подозрению в убийстве 74-летнего мужчины, которое было показано с помощью сервиса Facebook Live.
Стивенc на видео также признался в убийствах еще нескольких человек.
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