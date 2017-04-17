Facebook прокомментировал скандал с "убийством в онлайне"

Представители соцсети уверены, что видео было опубликовано позднее, чем снято

Злоумышленник из Кливленда опубликовал видео убийства после совершения преступления, а не во время. Об этом заявила администрация Facebook, передает Associated Press.

Стив Стивенс в день убийства действительно транслировал видео онлайн, однако не во время преступления, указывают сотрудники социальной сети.

Напомним, полиция разыскивает Стива Стивенса по подозрению в убийстве 74-летнего мужчины, которое было показано с помощью сервиса Facebook Live.

Стивенc на видео также признался в убийствах еще нескольких человек.