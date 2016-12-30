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ФБР и АНБ опубликовали совместное заявление о российских кибератаках http://www.segodnya.ua/img/article/7845/27_main.1483048503.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7845/27_tn.1483048503.jpg Мир По утверждению авторов документа, кибератаки на США были лишь частью более масштабной программы

ФБР и АНБ опубликовали совместное заявление о российских кибератаках

Вчера, 23:54

По утверждению авторов документа, кибератаки на США были лишь частью более масштабной программы

SecurityLab
SecurityLab

Агентство национальной безопасности (АНБ) и Федеральное бюро расследований (ФБР) опубликовали совместный документ, в котором обвиняют российские власти в кибератаках. Заявление доступно на сайте Министерства внутренней безопасности США.

По утверждению авторов документа, кибератаки на США были лишь частью более масштабной программы, направленной против правительства и граждан США, которая осуществляется на протяжении последнего десятилетия. Подобные действия включали в себя информационные кампании против американских государственных организаций, атаки на элементы критически важной инфраструктуры, мозговые центры, университеты, политические организации и корпорации.

"В других странах российские спецслужбы также провели разрушительные и подрывные кибератаки (...), в некоторых случаях под видом третьих лиц или прикрываясь фейковыми интернет-пользователями", — говорится в заявлении.

Публикация этих данных последовала после решения президента США Барака Обамы ввести санкции против ФСБ, ГРУ, еще ряда организаций, а также шести физических лиц в связи с якобы имевшими место кибератаками на избирательную систему Соединенных Штатов.

В США неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве в предвыборную кампанию. В Москве эти обвинения последовательно отвергают. 16 октября этого года президент России Владимир Путин заявил, что США создают образ врага в виде России для его использования в ходе избирательной кампании.
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Источник:

Lenta.ru

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