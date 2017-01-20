Фэллон рассказал, каким будет отношение Британии к Украине после Brexit

По его словам, обязательства Великобритании по гарантии безопасности Европы остаются незыблемыми, как это было со времен Второй мировой войны

Министр обороны Великобритании Майкл Фэллон заявил, что Великобритания не собирается забывать об Украине после выхода из Европейского Союза. Об этом говорится в статье министра обороны Великобритании Майкла Феллона для Европейской Правды.

"Кое-кто предположил, что Великобритания отдаляется от Европы. Это совсем не соответствует действительности. Британия выходит из ЕС, но в опасном мире мы усиливаем – а не уменьшаем свои усилия в продвижении действительно открытой миру Британии", – сообщил Фэллон.

По его словам, обязательства Британии по гарантии безопасности Европы остаются незыблемыми, как это было со времен Второй мировой войны.

"Поэтому мой сигнал простой: мы не собираемся забывать об Украине. Мы поддерживаем наших друзей, как в добрые, так и в сложные времена", – подчеркнул Фэллон.

Министр сообщил, что более решительный подход Британии к безопасности в Европе находит свое отражение на глобальном уровне.

"Мы эффективно используем наше преимущество против террористов "ИГИЛ" на Ближнем Востоке. Мы удваиваем нашу поддержку миротворческому контингенту ООН в Африке.

Прямо сейчас более 4,5 тыс. британских военных привлечено к 25 различным операциям по всему миру", – сообщил британский министр.

Напомним, Великобритания предоставила украинской армии нелетальное оснащение на сумму 1 млн фунтов стерлингов (1 млн 232 тыс. долларов), для усиления защитного потенциала Вооруженных сил Украины.

Как известно, на Всемирном экономическом форуме в Давосе (Швейцария) премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила, что ее страна сделает "шаг вперед к новой роли лидера" в мировой экономике после Brexit.