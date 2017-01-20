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Фэллон рассказал, каким будет отношение Британии к Украине после Brexit http://www.segodnya.ua/img/article/7900/75_main.1484903700.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7900/75_tn.1484903700.jpg Мир По его словам, обязательства Великобритании по гарантии безопасности Европы остаются незыблемыми, как это было со времен Второй мировой войны

Фэллон рассказал, каким будет отношение Британии к Украине после Brexit

Сегодня, 11:12

По его словам, обязательства Великобритании по гарантии безопасности Европы остаются незыблемыми, как это было со времен Второй мировой войны

Фэллон. Фото: rtvi.com
Фэллон. Фото: rtvi.com

Министр обороны Великобритании Майкл Фэллон заявил, что Великобритания не собирается забывать об Украине после выхода из Европейского Союза. Об этом говорится в статье министра обороны Великобритании Майкла Феллона для Европейской Правды.

"Кое-кто предположил, что Великобритания отдаляется от Европы. Это совсем не соответствует действительности. Британия выходит из ЕС, но в опасном мире мы усиливаем – а не уменьшаем свои усилия в продвижении действительно открытой миру Британии", – сообщил Фэллон.

По его словам, обязательства Британии по гарантии безопасности Европы остаются незыблемыми, как это было со времен Второй мировой войны.

"Поэтому мой сигнал простой: мы не собираемся забывать об Украине. Мы поддерживаем наших друзей, как в добрые, так и в сложные времена", – подчеркнул Фэллон.

Министр сообщил, что более решительный подход Британии к безопасности в Европе находит свое отражение на глобальном уровне.

"Мы эффективно используем наше преимущество против террористов "ИГИЛ" на Ближнем Востоке. Мы удваиваем нашу поддержку миротворческому контингенту ООН в Африке.
Прямо сейчас более 4,5 тыс. британских военных привлечено к 25 различным операциям по всему миру", – сообщил британский министр.

Напомним, Великобритания предоставила украинской армии нелетальное оснащение на сумму 1 млн фунтов стерлингов (1 млн 232 тыс. долларов), для усиления защитного потенциала Вооруженных сил Украины.

Как известно, на Всемирном экономическом форуме в Давосе (Швейцария) премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила, что ее страна сделает "шаг вперед к новой роли лидера" в мировой экономике после Brexit.
Великобритания, Украина, Европа, Фэллон, Brexit

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