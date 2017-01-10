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ФИФА может исключить Аргентину из международных турниров – Марадона http://www.segodnya.ua/img/article/7868/39_main.1484045773.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7868/39_tn.1484045773.jpg Мир Знаменитому аргентинцу об этом лично сказал президент ФИФА Джанни Инфантино

ФИФА может исключить Аргентину из международных турниров – Марадона

Сегодня, 12:56

Знаменитому аргентинцу об этом лично сказал президент ФИФА Джанни Инфантино

Фото AFP
Фото AFP

Бывший футболист и экс-наставник сборной Аргентины Диего Марадона отметил, что ФИФА может исключить из своих рядов ассоциацию футбола Аргентины (AFA). По словам легендарного аргентинца, об этом ему в личной беседе сказал президент ФИФА Джанни Инфантино.

"Инфантино не будет колебаться, если должен будет исключить AFA из ФИФА. Он сказал мне: "Информация, которая мне поступает из Аргентины, заставляет волосы вставать дыбом. Я, не колеблясь, объясню каждому аргентинцу, почему сборная Аргентины не будет участвовать в международных турнирах, если AFA исключат", – цитирует Марадону Ole.

Сам Марадона также неоднократно критиковал AFA, называя ее руководство коррупционерами и мафиози, не разбирающимися в футболе.
футбол, ФИФА, сборная Аргентины, Диего Марадона

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Источник:

Championat.ru

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