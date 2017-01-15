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"Фиорентина" обыграла "Ювентус" в чемпионате Италии http://www.segodnya.ua/img/article/7884/51_main.1484517186.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7884/51_tn.1484517186.jpg Мир За флорентийцев голом отметился экс-форвард "Днепра" Никола Калинич

"Фиорентина" обыграла "Ювентус" в чемпионате Италии

Сегодня, 23:53

За флорентийцев голом отметился экс-форвард "Днепра" Никола Калинич

&quot;Фиорентина&quot; оказалась сильнее лидера. Фото AFP
"Фиорентина" оказалась сильнее лидера. Фото AFP

В поединке 20-го тура чемпионата Италии "Фиорентина" на своем поле обыграла лидера Серии А "Ювентус".

За флорентийцев счет открыл экс-форвард "Днепра" Калинич на 37-й минуте, а удвоил Милан Бадель на 54-й. Гонсало Игуаин вернул интригу на 58-й минуте, однако "Юве" отыграться не удалось.

Победа "Фиорентины" – 2:1.

М  Клуб И В Н П Мячи Очки
1  ЮВЕНТУС 19 15 0 4 40-16 45
2  РОМА 20 14 2 4 41-18 44
3  НАПОЛИ 20 12 5 3 45-23 41
4  ЛАЦИО 20 12 4 4 35-22 40
5  ИНТЕР 20 11 3 6 33-23 36
6  МИЛАН 18 11 3 4 28-20 36
7  АТАЛАНТА 20 11 2 7 32-24 35
8  ФИОРЕНТИНА 19 8 6 5 30-25 30
9  ТОРИНО 19 8 5 6 36-27 29
10  КАЛЬЯРИ 20 8 2 10 31-44 26
11  УДИНЕЗЕ 20 7 4 9 25-27 25
12  КЬЕВО 20 7 4 9 21-27 25
13  САМПДОРИЯ 20 6 6 8 22-26 24
14  ДЖЕНОА 20 6 5 9 22-27 23
15  БОЛОНЬЯ 19 6 5 8 18-25 23
16  САССУОЛО 20 6 3 11 28-34 21
17  ЭМПОЛИ 20 4 6 10 11-26 18
18  ПАЛЕРМО 20 2 4 14 17-40 10
19  КРОТОНЕ 19 2 3 14 14-34 9
20  ПЕСКАРА 19 1 6 12 15-36 9
футбол, чемпионат Италии, Ювентус Турин, Фиорентина

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Источник:

Сегодня|Спорт

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