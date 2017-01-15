"Фиорентина" обыграла "Ювентус" в чемпионате Италии

В поединке 20-го тура чемпионата Италии "Фиорентина" на своем поле обыграла лидера Серии А "Ювентус".

За флорентийцев счет открыл экс-форвард "Днепра" Калинич на 37-й минуте, а удвоил Милан Бадель на 54-й. Гонсало Игуаин вернул интригу на 58-й минуте, однако "Юве" отыграться не удалось.

Победа "Фиорентины" – 2:1.