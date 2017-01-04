Ford не будет строить завод в Мексике
Компания планировала инвестировать в строительство около 1,6 млрд долларов
Корпорация Ford пересмотрела планы относительно строительства нового завода на территории Мексики после резкой критики избранного президента США Дональда Трампа практики производства американских автомобилей в Мексике.
Об этом сообщает пресс-служба компании, пишет ТАСС.
"Ford планирует отменить строительство нового завода в городе Сан-Луис-Потоси на территории Мексики", – говорится в распространенном заявлении.
Отмечается, что компания планировала инвестировать в строительство около 1,6 млрд долларов.
Ранее сообщалось, что Трамп предложил облагать высоким налогом автомобили компании General Motors, которые производятся на территории Мексики.
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