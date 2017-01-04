Ford не будет строить завод в Мексике

Корпорация Ford пересмотрела планы относительно строительства нового завода на территории Мексики после резкой критики избранного президента США Дональда Трампа практики производства американских автомобилей в Мексике.



Об этом сообщает пресс-служба компании, пишет ТАСС.



"Ford планирует отменить строительство нового завода в городе Сан-Луис-Потоси на территории Мексики", – говорится в распространенном заявлении.



Отмечается, что компания планировала инвестировать в строительство около 1,6 млрд долларов.



Ранее сообщалось, что Трамп предложил облагать высоким налогом автомобили компании General Motors, которые производятся на территории Мексики.