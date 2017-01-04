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Ford не будет строить завод в Мексике http://www.segodnya.ua/img/article/7854/37_main.1483465254.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7854/37_tn.1483465254.jpg Мир Компания планировала инвестировать в строительство около 1,6 млрд долларов

Ford не будет строить завод в Мексике

Сегодня, 02:58

Компания планировала инвестировать в строительство около 1,6 млрд долларов

На корпорацию повлияла критика Трампа. Фото: Autocentre.ua
На корпорацию повлияла критика Трампа. Фото: Autocentre.ua

Корпорация Ford пересмотрела планы относительно строительства нового завода на территории Мексики после резкой критики избранного президента США Дональда Трампа практики производства американских автомобилей в Мексике.

Об этом сообщает пресс-служба компании, пишет ТАСС.

"Ford планирует отменить строительство нового завода в городе Сан-Луис-Потоси на территории Мексики", – говорится в распространенном заявлении.

Отмечается, что компания планировала инвестировать в строительство около 1,6 млрд долларов.

Ранее сообщалось, что Трамп предложил облагать высоким налогом автомобили компании General Motors, которые производятся на территории Мексики.
Мексика, завод, Ford

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