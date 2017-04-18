"Форсаж-8" установил мировой рекорд в кинопрокате

Сегодня, 10:11

Новая часть фильма побила два рекорда и смогла обойти "Звездные войны: Пробуждение силы" и "Мир Юрского периода"

&quot;Форсаж-8&quot; стал рекордсменом. Фото: скриншот
"Форсаж-8" стал рекордсменом. Фото: скриншот

Новая часть известного фильма "Форсаж" режиссера Феликса Гэри Грея стала хитов последних выходных, собрав рекордный кассовый сбор за первый уик-энд проката, сообщает Сomingsoon.

Сообщается, что прокат фильма стартовал 13 апреля в Америке, а также в 63 странах мира. За первый уик-энд фильм собрали невероятные 532 миллиона долларов, что является мировым рекордом. Так, на Северную Америку припала меньшая часть сборов – 100 миллионов долларов, а вот мировой прокат собрал 432 миллиона вечно зеленых.

Таким образом "Форсаж-8" побил рекорд относительно недавно вышедшей картины "Звездные войны: Пробуждение силы". Этот фильм собрал 529 миллионов долларов за первые выходные.

Также отметился "Форсаж-8" в самой киностудии Universal, которая снимала фильм. Предыдущий рекорд удерживал фильм "Мир Юрского периода" с внушительными 525,5 млн.

Напомним, в "Форсаже-8" снялись такие известные актеры, как Вин Дизель, Шерлиз Терон, Дуэйн Джонсон, Джейсон Стеткхэм, Курт Рассел и другие.
рекорд, фильм, сборы, прокат, уик-энд, форсаж

Вы сейчас просматриваете новость ""Форсаж-8" установил мировой рекорд в кинопрокате". Другие Мировые новости смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Звезды

Джейсон Стэтхэм на премьере "Форсаж 8". Фото: AFP

Все аварии из "Форсажа" объединили в одном видео

Вчера, 19:01

В ходе семи фильмов Дом Торетто и его команда уничтожили больше 300 автомобилей

Звезды

Вин Дизель. Фото: AFP

Стала известна причина ссоры Вина Дизеля и Дуэйна Джонсона

Вчера, 17:30

В рекламных мероприятиях фильма "Форсаж 8" Джонсон и Дизель участвовали раздельно

Звезды

Джейсон Стэтхэм. Фото: AFP

Джейсон Стэтхэм вернется в "Форсаж 9"

14 Апреля, 19:00

Актер будет играть в следующей части франшизы еще более весомую роль

Звезды

Шарлиз Терон. Фото: AFP

Шарлиз Терон рассказала о поцелуе с Вином Дизелем

13 Апреля, 13:00

Актриса не спешит завязывать новые романтические отношения

Звезды

Вин Дизель. Фото: AFP

Вин Дизель попал в "Форсаж" благодаря отказу Тимоти Олифанта от роли

12 Апреля, 18:11

Первый "Форсаж" вышел в 2001 году и стал началом одной из популярных голливудских франшиз

Звезды

Вин Дизель. Фото: AFP

В "Форсаже" показали разрушений на полмиллиарда долларов

5 Апреля, 19:00

В ходе семи фильмов Дом Торетто и его команда уничтожили больше 300 автомобилей

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования