"Форсаж-8" установил мировой рекорд в кинопрокате

Новая часть фильма побила два рекорда и смогла обойти "Звездные войны: Пробуждение силы" и "Мир Юрского периода"

Новая часть известного фильма "Форсаж" режиссера Феликса Гэри Грея стала хитов последних выходных, собрав рекордный кассовый сбор за первый уик-энд проката, сообщает Сomingsoon.

Сообщается, что прокат фильма стартовал 13 апреля в Америке, а также в 63 странах мира. За первый уик-энд фильм собрали невероятные 532 миллиона долларов, что является мировым рекордом. Так, на Северную Америку припала меньшая часть сборов – 100 миллионов долларов, а вот мировой прокат собрал 432 миллиона вечно зеленых.

Таким образом "Форсаж-8" побил рекорд относительно недавно вышедшей картины "Звездные войны: Пробуждение силы". Этот фильм собрал 529 миллионов долларов за первые выходные.

Также отметился "Форсаж-8" в самой киностудии Universal, которая снимала фильм. Предыдущий рекорд удерживал фильм "Мир Юрского периода" с внушительными 525,5 млн.

Напомним, в "Форсаже-8" снялись такие известные актеры, как Вин Дизель, Шерлиз Терон, Дуэйн Джонсон, Джейсон Стеткхэм, Курт Рассел и другие.