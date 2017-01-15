Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Мировые новости
Форвард сборной Италии Симоне Дзадза перешел в "Валенсию" http://www.segodnya.ua/img/article/7884/43_main.1484512544.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7884/43_tn.1484512544.jpg Мир Футболист будет выступать до конца сезона на правах аренды

Форвард сборной Италии Симоне Дзадза перешел в "Валенсию"

Сегодня, 22:35

Футболист будет выступать до конца сезона на правах аренды

Дзадзу ярко встретили в &quot;Валенсии&quot;
Дзадзу ярко встретили в "Валенсии"

Нападающий сборной Италии по футболу Симоне Дзадза перешел в "Валенсию".

Дзадза перешел в "Валенсию" до конца сезона на правах аренды из итальянского "Ювентуса" с правом дальнейшего выкупа.

С августа Дзадза был в аренде в английском "Вест Хэме", за который в 11 матчах не отметился забитыми мячами.
футбол, Валенсия, Ювентус Турин, Симоне Заза

Вы сейчас просматриваете новость "Форвард сборной Италии Симоне Дзадза перешел в "Валенсию"". Другие Мировые новости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Р-спорт

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.