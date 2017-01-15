Форвард сборной Италии Симоне Дзадза перешел в "Валенсию"

Футболист будет выступать до конца сезона на правах аренды

Нападающий сборной Италии по футболу Симоне Дзадза перешел в "Валенсию".

Дзадза перешел в "Валенсию" до конца сезона на правах аренды из итальянского "Ювентуса" с правом дальнейшего выкупа.

С августа Дзадза был в аренде в английском "Вест Хэме", за который в 11 матчах не отметился забитыми мячами.