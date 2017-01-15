Форвард сборной Италии Симоне Дзадза перешел в "Валенсию"
Футболист будет выступать до конца сезона на правах аренды
Нападающий сборной Италии по футболу Симоне Дзадза перешел в "Валенсию".
Дзадза перешел в "Валенсию" до конца сезона на правах аренды из итальянского "Ювентуса" с правом дальнейшего выкупа.
С августа Дзадза был в аренде в английском "Вест Хэме", за который в 11 матчах не отметился забитыми мячами.
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