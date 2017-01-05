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Французские банки не дают Ле Пен денег на выборы http://www.segodnya.ua/img/article/7856/98_main.1483605167.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7856/98_tn.1483605167.jpg Мир Ле Пен не хватает 6 миллионов, она обратилась за кредитами к зарубежным банкам, в том числе в России

Французские банки не дают Ле Пен денег на выборы

Сегодня, 10:31

Ле Пен не хватает 6 миллионов, она обратилась за кредитами к зарубежным банкам, в том числе в России

Фото: AFP
Фото: AFP

Все фининституты во Франции отказываются кредитовать избирательную кампанию кандидата в президенты, лидера партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен, которой могут запретить въезд в Украину.

Об этом Ле Пен сообщила в интервью французскому телеканалу BFMTV, сообщает Deutsche Welle.

Издание отмечает, что первый тур президентских выборов во Франции пройдет в апреле 2017 года. Сейчас Ле Пен не хватает 6 миллионов евро на кампанию.

"Я подала заявки в европейские банки, английские, американские и российские. Разумеется, я приму первое же предложение", – заявила праворадикальный политик.

По данным агентства Bloomberg, ранее она планировала взять займ из фонда микропартии Cotelec, который контролирует ее отец Жан-Мари Ле Пен.

Напомним, председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров считает заявления Марин Ле Пен о Крыме отработкой одолженных у России денег.

"Марин Ле Пен получила 9 миллионов кредита в России  (в 2014-м "Национальный фронт" получил кредит у Первого Чешско-Российского банка, в 2016 это финучреждение признали банкротом – прим ред.). Все это знают, хотя он был оформлен через чешско-российский банк. Нужно относиться к этим заявлениям как к купленному Россией мнению", – заявил Чубаров.

Марин Ле Пен заявила, что аннексия Россией Крыма не была незаконной. СБУ уже направила в МИД письмо для согласования запрета на въезд в Украину Марин Ле Пен

В команде Марин Ле Пен заявили, что она не собиралась в Украину, а если она станет президентом, этот вопрос будет решаться по дипломатическим каналам.
Крым, сбу, мид, ле пен, Марин Ле Пен

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Источник:

Немецкая волна

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