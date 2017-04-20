ФСБ установила заказчика теракта в питерском метро

Сегодня, 15:28

Российские спецслужбы будут постепенно вводить в курс дела относительно установленного лица

ФСБ все ближе к разгадке преступления. Фото: vk.com/spb_today
ФСБ все ближе к разгадке преступления. Фото: vk.com/spb_today

Директор Федеральной службы безопасности России Александр Бортников заявил, что удалось установить заказчика теракта в метро Санкт-Петербурга, передает "Интерфакс".

Он пообещал сообщить подробности о заказчике, но позже.

"Практически установлен. Да, да, установлен. Все, что было официально предъявлено, свидетельствует о подготовке террористами того акта, который произошел в питерском метрополитене. Будем постепенно вводить вас в курс дела", – добавил глава ФСБ.

Напомним, 17 апреля был задержан в Подмосковье один из организаторов теракта в метро Санкт-Петербурга 26-летний выходец из Средней Азии Аброр Азимов.

На следующий день сообщалось, что он в суде якобы признал свою вину в причастности к теракту, но позже отказался от признательных показаний и заявил, что даже не знал об участии в подготовке взрыва.

Как известно, 4 апреля в результате взрыва самодельной бомбы в вагоне метро на станции "Сенная площадь" погибли 15 человек, включая террориста. Более пяти десятков пассажиров метро пострадали.
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