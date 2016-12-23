Г – гостеприимство: в Москве трое насмерть забили японца
Убийцы были одеты в черные куртки, черные штаны и армейские берцы
Трое неизвестных вечером 22 декабря избили до смерти гражданина Японии на юго-востоке Москвы. Об этом сообщает источник в правоохранительных органах российской столицы.
По его словам, инцидент произошел примерно в 17:30 около торгового центра на Тихорецком бульваре.
"Нападавших было трое, одеты в черные короткие куртки, черные штаны и армейские берцы", – сказал источник.
Сейчас ведется поиск убийц.
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