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Г – гостеприимство: в Москве трое насмерть забили японца http://www.segodnya.ua/img/article/7823/27_main.1482481462.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7823/27_tn.1482481462.jpg Мир Убийцы были одеты в черные куртки, черные штаны и армейские берцы

Г – гостеприимство: в Москве трое насмерть забили японца

Сегодня, 10:24

Убийцы были одеты в черные куртки, черные штаны и армейские берцы

В Москве трое насмерть забили японца. Фото: из открытых источников
В Москве трое насмерть забили японца. Фото: из открытых источников

Трое неизвестных вечером 22 декабря избили до смерти гражданина Японии на юго-востоке Москвы. Об этом сообщает источник в правоохранительных органах российской столицы.

По его словам, инцидент произошел примерно в 17:30 около торгового центра на Тихорецком бульваре.

"Нападавших было трое, одеты в черные короткие куртки, черные штаны и армейские берцы", – сказал источник.

Сейчас ведется поиск убийц.

Между тем напомним, что одна из крупнейших в мире консалтинговых фирм Mercer назвала Киев самым опасным городом Европы.
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Источник:

Интерфакс

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