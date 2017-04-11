Газета The New York Times получила Пулитцеровскую премию за статью о Путине

Вчера, 22:45

В публикации в довольно критичной манере говорится о методах, применяемых российскими властями для достижения целей на мировой арене

Владимир Путин. Фото: AFP
Владимир Путин. Фото: AFP

Пулитцеровская премия в области международной журналистики присуждена в понедельник американской газете The New York Times за публикации о российском президенте Владимире Путине. Об этом объявил на церемонии в Школе журналистки Колумбийского университета руководитель оргкомитета Пулитцеровской премии Майкл Прайд.

"Приз за международную журналистику присуждается сотрудникам газеты The New York Times за определяющие текущую повестку дня материалы, касающиеся усилий Владимира Путина по распространению российского влияния за рубежом", – указывается в заявлении университета о присуждении премии.

При этом в тексте этого заявления в довольно критичной манере говорится о методах, применяемых российскими властями для достижения целей на мировой арене.

Премии вручаются с 1917 года. В нынешнем году они присуждены в 21 номинации, в том числе за работы в различных жанрах новостной журналистики, за карикатуры, за новостную и художественную фотографии, а также за художественные произведения, работы по истории США, поэтические сборники, драматические и музыкальные произведения. С нынешнего года премия увеличена с 10 до 15 тыс. долл.
США, Путин, статья, пулитцеровская премия

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ИТАР-ТАСС

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