Генсек НАТО обратился к России и Беларуси по поводу предстоящих масштабных учений

Сегодня, 15:15

Столтенберг призывает Россию и Беларусь к открытости в связи с готовящимися учениями "Запад-2017"

Йенс Столтенберг. Фото: AFP
Йенс Столтенберг. Фото: AFP

России и Беларуси следует придерживаться норм международного права и принципа открытости в связи с подготовкой военных учений "Запад-2017" с участием российских и белорусских военных. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время совместной пресс-конференции с президентом Литвы Далей Грибаускайте.

"У нас есть Венский документ, в котором прописано, как оповещать о военных учениях и что они (учения. – Ред.) являются объектом международных инспекций. И мы призываем Россию и Беларусь придерживаться Венского документа, так что у нас будет транспарентность, предсказуемость в связи с учениями "Запад-2017", – отметил генсек Альянса.

Столтенберг подчеркнул, что каждая страна имеет право проводить военные учения, однако вместе с тем придерживаясь международных соглашений и своих обязательств.

"Мы также работаем в рамках Совета НАТО-Россия, чтобы иметь больше транспарентности и предсказуемости в военной сфере", – сказал генсек НАТО.

Он отметил, что в альянсе будут наблюдать за учениями "Запад-2017". При этом он указал на особую важность открытости в данный момент, когда, по словам Столтенберга, вдоль границ НАТО наблюдаются "усиленное военное присутствие" и "существенное наращивание военной мощи России в регионе" и Альянсу нужно реагировать.

Среди мер НАТО Столтенберг упомянул четыре многонациональных батальона в странах Балтии и Польше, усиленное присутствие США и более частые военные учения с участием Альянса.

Напомним, учения "Запад-2017" РФ и Беларуси запланированы на сентябрь этого года. Учения пройдут на территории Беларуси и объединят более 100 тысяч военных. Это будут крупнейшие российские учения с 2013 года.
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Источник:

Интерфакс-Украина

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