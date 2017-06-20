Генсек НАТО объявил о завершении переброски сил Альянса на восток

Сегодня, 04:02

В то же время Столтенберг призвал страны Альянса продолжать поиск путей для диалога с Москвой

 

Йенс Столтенберг. Фото: AFP
Йенс Столтенберг. Фото: AFP

Генсек НАТО Йенс Столтенберг, находясь в Латвии, объявил завершенной переброску войск Альянса на восточный фланг в страны Балтии и Польшу, передает dw.com.

"С сегодняшего дня передислокация завершена", – заявил он на церемонии на военной базе в Адажи в 20 километрах от Риги.

Тем самым НАТО выполнила свое взятое на себя год назад в Варшаве обещание "защитить союз, отреагировать на агрессию и сохранить мир", подчеркнул Столтенберг. Он считает количество войск в регионе достаточным, продолжения переброски не планируется.

В то же время Столтенберг призвал страны Альянса продолжать поиск путей для диалога с Москвой. Никто не хочет возвращать времена холодной войны, подчеркнул генсек НАТО.

Ранее сообщалось, что в Латвии на военной базе вблизи города Адажи в понедельник, 19 июня, официально начал свою деятельность мультинациональный батальон НАТО, который возглавляет Канада.

Напомним, Североатлантический альянс на июльском саммите 2016 года принял решение о переброске сил НАТО на восточный фланг, в страны Балтии и Польшу, в качестве гарантии их безопасности на фоне агрессии России в Украине.
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Источник:

УНИАН

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