Герой дня: канадец прыгнул в ледяную воду спасать собаку

Вчера, 12:02

Видеоролик с героическим поступком в сети набрал уже почти девять миллионов просмотров


Житель Канады не побоялся занырнуть в ледяную воду, чтоб спасти своего четвероногого друга, который провалился под лед.

Рискованный поступок отсняли очевидцы в провинции Альберта. Трогательный видеоролик в сети набрал уже почти девять миллионов просмотров.

Хозяин пса говорит, что бросился за животным в воду даже не задумываясь. Пока добирались до берега, оба еще раз провалились под лед, однако смогли все-таки выбраться.
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Автор:

Сергей Мартынец

Источник:

"Сегодня"

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