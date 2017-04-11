Герой дня: канадец прыгнул в ледяную воду спасать собаку
Видеоролик с героическим поступком в сети набрал уже почти девять миллионов просмотров
Житель Канады не побоялся занырнуть в ледяную воду, чтоб спасти своего четвероногого друга, который провалился под лед.
Рискованный поступок отсняли очевидцы в провинции Альберта. Трогательный видеоролик в сети набрал уже почти девять миллионов просмотров.
Хозяин пса говорит, что бросился за животным в воду даже не задумываясь. Пока добирались до берега, оба еще раз провалились под лед, однако смогли все-таки выбраться.
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