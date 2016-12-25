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Гибель Ту-154: в район катастрофы стягивают военных http://www.segodnya.ua/img/article/7829/42_main.1482689221.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7829/42_tn.1482689221.jpg Мир Поиски погибших все еще продолжаются

Гибель Ту-154: в район катастрофы стягивают военных

Вчера, 20:04

Поиски погибших все еще продолжаются

Россияне стягивают военных.
Россияне стягивают военных.

В настоящее время в район падения Ту-154 продолжают прибывать дополнительные силы поисково-спасательного обеспечения – корабли, водолазы и авиационная техника. Об этом сообщает Минобороны РФ.

"В поисках задействованы 32 судна и катера, 80 водолазов, 5 вертолетов, беспилотные летательные аппараты и телеуправляемые глубоководные аппараты. Дополнительно готовятся к переброске 1 300 военнослужащих Южного военного округа", – пояснили в Минобороны.

Кроме того, на аэродромах "Адлер" в постоянной готовности находятся 4 самолета Ил-76 военно-транспортной авиации. В район поиска ожидается прибытие спасательных судов Черноморского флота, с оборудованием, позволяющем выполнять сложные водолазные работы на глубинах до 400 м.

Напомним, сегодня утром Минобороны РФ сообщило о пропаже с радаров самолета Ту-154. Лайнер вылетел из Сочи и направлялся на авиабазу "Хмеймим" в Сирию.

На борту самолета, принадлежавшего Минобороны, находился 91 человек. Среди них было 68 музыкантов ансамбля имени Александрова, представители СМИ (телеканалов "Звезда", НТВ и Первого канала), сопровождающих и восемь членов экипажа.

По информации РИА Новости, Ту-154 упал на седьмой минуте полета. Самолет потерпел крушение в пяти километрах от берега Черного моря ближе к Анапе. Обломки разлетелись вдоль побережья на полтора километра, они находятся на глубине 50-100 метров.

Военные следователи Следственного комитета России возбудили уголовное дело по факту крушения самолета Ту-154.

"Установлено, что самолет выполнял плановый полет в Сирию. На его борту находились 83 пассажира и восемь членов экипажа. Через некоторое время после взлета из аэропорта Адлер, где была выполнена дозаправка, Ту-154 пропал с экрана радара. Поиск места крушения самолета производится поисково-спасательными службами Министерства обороны Российской Федерации и МЧС России", – сообщили в СК.

Отмечается, что сейчас военные следователи изымают документы и допрашивают лиц, готовивших потерпевший крушение Ту-154 Минобороны к вылету в Сирию.
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Все новости по теме Крушение Ту-154.

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Автор:

Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

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