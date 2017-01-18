Глава МИД Австрии допустил снятие санкций с России в "любое время"

Курц отметил, что отношения Евросоюза и России всегда были сложными и интересными

Экономические санкции протии России могут быть отменены в любое время, после выполнения определенных условий. Об этом заявил действующий председатель ОБСЕ, глава МИД Австрии Себастьян Курц.

"Если условия будут выполнены, эти меры в экономическом секторе могут быть сняты в любое время единогласным решением 28 государств — членов Евросоюза", — сказал он.

По его словам, снятие санкций "связано с полным выполнением минских соглашений".

Курц отметил, что отношения Евросоюза и России "всегда были сложными и интересными", но после "аннексии Крыма и критической роли России в Восточной Европе" взаимоотношения Москвы и ЕС в 2014 году перешли "в новую и особенно тяжелую фазу".

Курц находится в Москве, где 18 января он встретился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Как заявил по итогам переговоров глава российского МИДа, диалог России и Австрии, "несмотря на непростую ситуацию на европейском континенте продвигается поступательно" и проходит на основе принципов "взаимоуважения и взаимовыгоды".