Глава МИД Британии внезапно отменил поездку в Москву

8 Апреля 2017, 15:48

Джонсон передумал лететь в российскую столицу из-за событий в Сирии

Борис Джонсон. Фото: AFP
Борис Джонсон. Фото: AFP

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон внезапно отменил визит в Россию в связи с развитием событий в Сирии.

"Глава МИД Великобритании Борис Джонсон решил не отправляться в планировавшийся на 10 апрель визит в Москву", – говорится в заявлении британского внешнеполитического ведомства.

"Развитие событий в Сирии в корне изменилось. Теперь мой приоритет – продолжать контакты с США и другими в преддверии встречи G7 10-11 апреля, чтобы наладить координированную международную поддержку перемирию (в Сирии – ред.) и интенсифицировать политический процесс", – приводятся в заявлении слова Джонсона.

Глава МИД Британии подчеркнул, что обсудил сложившуюся ситуацию с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном. "Он, как и планировалось, посетит Москву и, после саммита G7, сможет передать это ясное и скоординированное послание российской стороне", – отметил Джонсон.

Британский министр отметил, что Лондон сожалеет, что Россия продолжает защищать режим Асада даже после атаки с применением химоружия против ни в чем не повинных мирных жителей.

"Мы призываем Россию сделать все возможное, чтобы добиться политического решения в Сирии и работать с остальным мировым сообществом над тем, чтобы шокирующие события прошлой недели больше никогда не повторились", – подытожил Джонсон.

Напомним, в ночь на 7 апреля США уничтожили ракетами Томагавк аэродром Шайрат на западе Сирии. Это стало ответом на гибель более сотни людей в результате химической атаки в провинции Идлиб. В этом преступлении обвиняются силы Башара Асада. США также подозревают Россию в причастности к химатаке.
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Источник:

Интерфакс

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