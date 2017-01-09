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Глава Пентагона заявил о нулевом вкладе России в борьбу с ИГ http://www.segodnya.ua/img/article/7864/51_main.1483917032.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7864/51_tn.1483917032.jpg Мир По словам Картера, в настоящее время настоящая борьба с ИГ идет в освобождении Мосула и Ракка, но ни в одной из этих операций Россия не принимает какого-либо участия

Глава Пентагона заявил о нулевом вкладе России в борьбу с ИГ

Сегодня, 07:30

По словам Картера, в настоящее время настоящая борьба с ИГ идет в освобождении Мосула и Ракка, но ни в одной из этих операций Россия не принимает какого-либо участия

Эштон Картер. Фото: AFP
Эштон Картер. Фото: AFP

Глава Пентагона Эштон Картер в интервью телеканалу NBC News заявил, что Россия внесла "нулевой" вклад в борьбу США с террористической группировкой "Исламское государство", передает УНН.

"Нет, они не сделали ничего против (ИГ), фактически ноль. Они пришли, говоря, что будут бороться с ИГ и помогать урегулировать гражданскую войну в Сирии, они не сделали ничего из этого ", – сказал он.

По словам Картера, в настоящее время настоящая борьба с ИГ идет в освобождении Мосула и Ракка, но ни в одной из этих операций Россия не принимает какого-либо участия.

"Поведение россиян в Сирии безусловно сделало прекращение гражданской войны там сложнее. Россияне увидели, что у них есть уникальная способность постепенно и аккуратно убрать (президента Сирии Башара) Асада с поста", – подчеркнул он.

При этом Картер объяснил, что это то, о чем Россия говорила тогда. "Но они не сделали этого, они вдвойне усилили сирийскую гражданскую войну", – отметил глава Минобороны.
россия, Минобороны, борьба, исламское государство, Эштон Картер

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