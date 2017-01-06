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Главари ИГИЛ вместе с семьями бегут из Ирака – разведка http://www.segodnya.ua/img/article/7859/17_main.1483686311.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7859/17_tn.1483686311.jpg Мир Как отмечает Шагхати, роль международной коалиции в недавних успехах войск в Ираке является "выдающимся", и ИГИЛ распадается под этим давлением

Главари ИГИЛ вместе с семьями бегут из Ирака – разведка

Сегодня, 09:02

Как отмечает Шагхати, роль международной коалиции в недавних успехах войск в Ираке является "выдающимся", и ИГИЛ распадается под этим давлением

ИГИЛ. Фото: AFP
ИГИЛ. Фото: AFP

Руководство террористической группировки ИГИЛ вместе со своими семьями срочно покидает Ирак. Об этом в интервью Reuters заявил генерал-лейтенант Талиб Шагхати, командующий контртерористичними войсками Ирака, сообщает "Укринформ".

"Наши разведывательные данные свидетельствуют, что лидеры ИГИЛ и их семьи бегут из Ирака", – сказал Шагхат.

Он также подчеркнул, что роль международной коалиции в недавних успехах войск в Ираке является "выдающимся", а ИГИЛ распадается под этим давлением. "Террористы ИГИЛ разработали много планов, чтобы помешать нам, но они провалились. Мы смогли превзойти их и быстро освободить территории", – отметил генерал-лейтенант.

Reuters напоминает, что в конце октября войска Ирака начали наступление на Мосул с востока и смогли быстро развить его, однако группировки, которые продвигались с севера и юга, продемонстрировали значительно более слабый прогресс, что на несколько недель застопорило операцию по освобождению города.

Как сообщается, иракские войска освободили около 70 процентов восточного Мосула от боевиков ИГИЛ.
Ирак, коалиция, разведка, исламское государство, ИГИЛ

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