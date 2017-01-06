Главари ИГИЛ вместе с семьями бегут из Ирака – разведка

Как отмечает Шагхати, роль международной коалиции в недавних успехах войск в Ираке является "выдающимся", и ИГИЛ распадается под этим давлением

Руководство террористической группировки ИГИЛ вместе со своими семьями срочно покидает Ирак. Об этом в интервью Reuters заявил генерал-лейтенант Талиб Шагхати, командующий контртерористичними войсками Ирака, сообщает "Укринформ".

"Наши разведывательные данные свидетельствуют, что лидеры ИГИЛ и их семьи бегут из Ирака", – сказал Шагхат.

Он также подчеркнул, что роль международной коалиции в недавних успехах войск в Ираке является "выдающимся", а ИГИЛ распадается под этим давлением. "Террористы ИГИЛ разработали много планов, чтобы помешать нам, но они провалились. Мы смогли превзойти их и быстро освободить территории", – отметил генерал-лейтенант.

Reuters напоминает, что в конце октября войска Ирака начали наступление на Мосул с востока и смогли быстро развить его, однако группировки, которые продвигались с севера и юга, продемонстрировали значительно более слабый прогресс, что на несколько недель застопорило операцию по освобождению города.

Как сообщается, иракские войска освободили около 70 процентов восточного Мосула от боевиков ИГИЛ.