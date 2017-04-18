Главаря ИГИЛ Аль-Багдади задержали – СМИ

Сегодня, 17:43

Лидера террористов поймали при попытке бегства с территории Ирака в Сирию

Аль-Багдади. Фото из открытых источников
Аль-Багдади. Фото из открытых источников

На территории Сирии был задержан лидер террористической группировки "Исламское государство" Абу Бакра Аль-Багдади, передает The Baghdad Post со ссылкой на разведданные Европейского департамента по безопасности и информации (DESI).

Как сообщается, что Аль-Багдади был задержан сирийскими и российскими военными при попытке бегства с Ирака на территорию Сирии.

Других подробностей в DESI не сообщают, информация о задержании Аль-Багдади уточняется.

Как сообщалось в феврале нынешнего года, лидер террористов был ранен в Ираке во время авиаудара.

Напомним, "Исламское государство" ведет переговоры с "Аль-Каидой" о возможном союзе на фоне освобождения Мосула иракскими войсками.
Сирия, исламское государство, ИГИЛ, Аль-Багдади

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РБК-Украина

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